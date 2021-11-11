Кто выиграет Золотой мяч? Шевченко назвал неожиданных кандидатов

Это не Бензема и не Левандовски

  • 11.11.2021 12:48
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Кто выиграет Золотой мяч? Шевченко назвал неожиданных кандидатов
© УЕФА. Андрей Шевченко

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко на пресс-конференции рассказал, кого считает фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» в 2021-м году. Тренер «Дженоа» не смог выбрать одного игрока, а назвал сразу двоих.
 
«Золотой мяч» – это прошлое. Я хотел бы добиться чего-нибудь как тренер. Постараюсь сделать все, чтобы отношения с «Дженоа» были длительными. Кто завоюет награду этого года? Я думаю, Жоржиньо или Месси», – сказал Шевченко.
 
Отметим, что вместе с Лионелем Месси главными фаворитами в борьбе за «Золотой мяч» считают Карима Бензема и Роберта Левандовски.

Источник — FootballHub - Facebook

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