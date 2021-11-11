Кто выиграет Золотой мяч? Шевченко назвал неожиданных кандидатов

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко на пресс-конференции рассказал, кого считает фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» в 2021-м году. Тренер «Дженоа» не смог выбрать одного игрока, а назвал сразу двоих.



«Золотой мяч» – это прошлое. Я хотел бы добиться чего-нибудь как тренер. Постараюсь сделать все, чтобы отношения с «Дженоа» были длительными. Кто завоюет награду этого года? Я думаю, Жоржиньо или Месси», – сказал Шевченко.



Отметим, что вместе с Лионелем Месси главными фаворитами в борьбе за «Золотой мяч» считают Карима Бензема и Роберта Левандовски.