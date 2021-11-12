В субботу, 13 ноября, состоится группового раунда европейской квалификации чемпионата мира-2022 в котором сборная Боснии и Герцеговины примет команду Финляндии.
Поединок состоится в городе Зеница на стадионе «Билино Поле». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.
Босния – Финляндия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 2».
Источник — Sport.ua
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