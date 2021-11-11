Хави хочет пригласить в руководство Барселоны еще одну легенду клуба

Назначение Хави на пост главного тренера «Барселоны» может привести к перестановкам в руководстве клуба.

Рамон Планес после назначения Хави хочет покинуть пост технического директора клуба. Новый тренер уже нашел ему замену – это экс-капитан каталонцев, Карлес Пуйоль.

Ранее сообщалось о том, что Хави ввел в «Барселоне» ряд строгих правил.