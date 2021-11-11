ФОТО. Шевченко в работе — у Дженоа две тренировки в день

Новый наставник команды активно приступил к выполнению своих обязанностей

  • 11.11.2021 15:48
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ФОТО. Шевченко в работе — у Дженоа две тренировки в день
© ФК Дженоа. Андрей Шевченко

45-летний украинский специалист Андрей Шевченко, который ранее был представлен в качестве нового главного тренера «Дженоа», активно приступил к работе.

В четверг, 11 ноября, команда провела два тренировочных занятия.

«Две тренировки в день, «грифоны» в работе», — прокомментировал официальный аккаунт «Дженоа» в Instagram подборку свежих фото.

Свой следующий матч «Дженоа» проведет в воскресенье, 21 ноября. В рамках 13-го тура чемпионата Италии генуэзский клуб примет римскую «Рому». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Источник — ФК Дженоа

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