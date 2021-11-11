Иван ГЕЦКО: «Яремчук может заиграть на уровне Шевченко»

Специалист поделился мнением о нынешних нападающих сборной Украины по футболу

  • 11.11.2021 15:36
  • 388 просмотров
  • 2 комментария
Иван ГЕЦКО: «Яремчук может заиграть на уровне Шевченко»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко поделился мнением о нынешних нападающих украинской национальной команды в преддверии товарищеского поединка с Болгарией.

«Довбик — неплохой мальчик. Это раз. Если бы ему еще давали больше практики, чтобы было больше уверенности…

Яремчук — человек с именем, который показал себя в Европе, который является лидером национальной сборной на сегодняшний день. Он еще и лидер «Бенфики», а это клуб высокого европейского уровня. Это классный футболист, который в будущем может многого добиться. Я даже думаю, что он может заиграть на уровне Шевченко.

Петраков тянет Сикана? Я считаю, что он — неплохой паренек. У него прекрасные футбольные данные: скорость, голевое чутье. Но он еще очень молод. Раз тренер ему доверяет, значит, игрок заслуживает места в сборной Украины», — считает Гецко.

Матч Украина — Болгария состоится в Одессе на стадионе «Черноморец» в четверг, 11 ноября, в 19:30 по киевскому времени.

Источник — vZbirna

(1 голос)

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Комментарии
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    samird
    samird, 11.11.2021 16:16
    +3
    Рома кончено весьма толковый нападающий, но сравнивать его с Шевой - смешно. Это абсолютно разного масштаба игроки. Андрей в возрасте Романа уже феерил в одном из сильнейших на тот момент клубов мира, и входил в число лучших нападающих европейского футбола.
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    svetlog
    svetlog, 11.11.2021 16:23
    0
    Это вряд ли... Шевченко в нынешнем возрасте Яремчука УЖЕ БЫЛ суперзвездой, рвал всех, колотил кучу мячей в ЛЧ, выигрывал гонку бомбардиров чемпионата Италии, и т. д.... забивал хет-трики Барселоне, Интеру, Лацио...
    А Яремчук чем-то подобным отличился?
    Про него, скорее, можно сказать словами известного раньше мультфильма - возьмите лучших из худших...
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