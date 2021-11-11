Иван ГЕЦКО: «Яремчук может заиграть на уровне Шевченко»

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко поделился мнением о нынешних нападающих украинской национальной команды в преддверии товарищеского поединка с Болгарией.

«Довбик — неплохой мальчик. Это раз. Если бы ему еще давали больше практики, чтобы было больше уверенности…

Яремчук — человек с именем, который показал себя в Европе, который является лидером национальной сборной на сегодняшний день. Он еще и лидер «Бенфики», а это клуб высокого европейского уровня. Это классный футболист, который в будущем может многого добиться. Я даже думаю, что он может заиграть на уровне Шевченко.

Петраков тянет Сикана? Я считаю, что он — неплохой паренек. У него прекрасные футбольные данные: скорость, голевое чутье. Но он еще очень молод. Раз тренер ему доверяет, значит, игрок заслуживает места в сборной Украины», — считает Гецко.

Матч Украина — Болгария состоится в Одессе на стадионе «Черноморец» в четверг, 11 ноября, в 19:30 по киевскому времени.