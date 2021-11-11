Руслан СТЕПАНЮК: «После Динамо ехали домой опустошенные»

Форвард «Ворсклы» вспомнил победу над «Динамо»

  • 11.11.2021 15:25
  • 674 просмотра
  • 0 комментариев
Руслан СТЕПАНЮК: «После Динамо ехали домой опустошенные»
© ФК Ворскла. Руслан Степанюк

Форвард «Ворсклы» Руслан Степанюк вспомнил недавнюю победу 2:1 над «Динамо» в УПЛ:

- Руслан, как отпраздновали победу над «Динамо»?
- Эта игра оставила чрезвычайно хорошие впечатления. Правда, сразу после матча эмоций вообще не было, команда отдала все силы на поле. Ехали в автобусе домой опустошенные в эмоциональном плане. Получили шесть выходных – за это время хорошо отдохнем, наберемся сил и дальше в бой.

- После игры Юрий Максимов сказал, что выигрывать всегда приятно, но выиграть у «Динамо» – вдвое или даже втрое приятнее. Можно ли в шутку воспринять его слова еще и с меркантильной точки зрения?
- Имеете в виду бонусы? Да, руководство пообещало премию. Таких соперников, как «Динамо», ты побеждаешь не каждый день. Это большое счастье.

Источник — Футбол 24

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности