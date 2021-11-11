Руслан СТЕПАНЮК: «После Динамо ехали домой опустошенные»

Форвард «Ворсклы» Руслан Степанюк вспомнил недавнюю победу 2:1 над «Динамо» в УПЛ:

- Руслан, как отпраздновали победу над «Динамо»?

- Эта игра оставила чрезвычайно хорошие впечатления. Правда, сразу после матча эмоций вообще не было, команда отдала все силы на поле. Ехали в автобусе домой опустошенные в эмоциональном плане. Получили шесть выходных – за это время хорошо отдохнем, наберемся сил и дальше в бой.

- После игры Юрий Максимов сказал, что выигрывать всегда приятно, но выиграть у «Динамо» – вдвое или даже втрое приятнее. Можно ли в шутку воспринять его слова еще и с меркантильной точки зрения?

- Имеете в виду бонусы? Да, руководство пообещало премию. Таких соперников, как «Динамо», ты побеждаешь не каждый день. Это большое счастье.