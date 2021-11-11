Реал зимой готовит еще одно предложение по Мбаппе

Не сумев заполучить Киллиана Мбаппе минувшим летом, «сливочные» не намерены останавливаться и ждать до окончания контракта француза с клубом. По информации источника, Флорентино Перес предпримет попытку заполучить Мбаппе во время зимнего трансферного окна. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» заканчивается летом следующего года, но «сливочные» готовы к тому, чтобы заполучить 22-летнего игрока уже зимой.

Кроме того, «королевский клуб» намерен прибрести еще по одному игроку в каждую игровую линию. В атаке Перес хочет видеть нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда, в полузащите – хавбека «МЮ» Поля Погба, в защите – Антонио Рюдигера из «Челси». При этом, Рюдигер и Погба могут перебраться в Мадрид в статусе свободных агентов – их соглашения рассчитаны до 30 июня 2022 года. За Холанда, чей контракт с «Боруссией» действует до 2024 года, «Реал» готов бороться с другими топ-клубами Европы, чтобы заложить фундамент команды на ближайшие годы.

Ранее была информация, что «Реал» зимой нацелился на основного хавбека «Лестера» Уилфреда Ндиди.