Реал зимой готовит еще одно предложение по Мбаппе

Кроме звезды «ПСЖ», Флорентино Перес хочет заполучить еще несколько топ-игроков

  • 11.11.2021 14:59
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  • 1 комментарий
Реал зимой готовит еще одно предложение по Мбаппе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Не сумев заполучить Киллиана Мбаппе минувшим летом, «сливочные» не намерены останавливаться и ждать до окончания контракта француза с клубом. По информации источника, Флорентино Перес предпримет попытку заполучить Мбаппе во время зимнего трансферного окна. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» заканчивается летом следующего года, но «сливочные» готовы к тому, чтобы заполучить 22-летнего игрока уже зимой.

Кроме того, «королевский клуб» намерен прибрести еще по одному игроку в каждую игровую линию. В атаке Перес хочет видеть нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда, в полузащите – хавбека «МЮ» Поля Погба, в защите – Антонио Рюдигера из «Челси». При этом, Рюдигер и Погба могут перебраться в Мадрид в статусе свободных агентов – их соглашения рассчитаны до 30 июня 2022 года. За Холанда, чей контракт с «Боруссией» действует до 2024 года, «Реал» готов бороться с другими топ-клубами Европы, чтобы заложить фундамент команды на ближайшие годы.

Ранее была информация, что «Реал» зимой нацелился на основного хавбека «Лестера» Уилфреда Ндиди.

Источник — El Mundo Deportivo

(7 голосов)

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Комментарии
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    Alexandr Rozovyk
    Alexandr Rozovyk, 11.11.2021 15:12
    0
    Губа не дура)
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