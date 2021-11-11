Реал зимой собирается купить основного хавбека Лестера

Мадридский «Реал» собирается усилить среднюю линию центральным полузащитником «Лестера» Уилфредом Ндиди.
В услугах 24-летнего нигерийца заинтересован тренер испанской команды Карло Анчелотти.
Отмечается, что «Реал» попробует заполучить 24-летнего футболиста в январе.
В текущем сезоне Уилфред Ндиди принял участие в 11 матчах, но результативными действиями не отметился. Оценивается полузащитник в 60 млн евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» хочет подписать Рияда Мареза.
Источник — Fichajes.com
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