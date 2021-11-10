Марез может покинуть Манчестер Сити в январе

30-летний алжирский вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез может уйти из английского клуба в будущем январе.

В текущем сезоне футболист потерял место в основном составе «горожан». Марез готов попробовать свои силы в другом клубе. Интерес к Рияду проявляли мадридский «Реал» и ПСЖ, но никаких конкретных предложений от них пока не поступало.

Марез защищает цвета «Манчестер Сити» с лета 2018 года после перехода из «Лестера» за €67,8 миллиона. В текущем сезоне Рияд провел за «Манчестер Сити» 15 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт игрока с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость Мареза составляет €42 миллиона.