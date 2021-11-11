Стивен ДЖЕРРАРД: «Горжусь тем, что стал новым тренером Астон Виллы»

Новый главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард поделился впечатлениями о своем назначении.
«Астон Вилла — клуб с богатой историей и традициями в английском футболе, и я безмерно горжусь тем, что стал его новым главным тренером.
Очевидно, насколько амбициозны планы клуба, и я с нетерпением жду возможности помочь ему в достижении поставленных целей.
Я хотел бы выразить искреннюю благодарность «Рейнджерс» за предоставленную мне возможность тренировать этот культовый футбольный клуб. 55-е чемпионство, которое мы добыли вместе, всегда будет занимать особое место в моем сердце», — сказал Джеррард.
С 2018 года Джеррард возглавлял шотландский клуб «Рейнджерс», с которым завоевал золотые медали чемпионата в сезоне 2020/2021.
Источник — ФК Астон Вилла
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