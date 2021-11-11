Ван Бронкхорст хочет возглавить Рейнджерс

Специалист намерен сменить Стивена Джеррарда на посту главного тренера клуба

  • 11.11.2021 14:26
  • 177 просмотров
  • 0 комментариев
Ван Бронкхорст хочет возглавить Рейнджерс
© Getty Images/Global Images Ukraine

46-летний нидерландский специалист Джованни ван Бронкхорст выразил желание возглавить шотландский футбольный клуб «Рейнджерс» из Глазго.

Команда осталась без главного тренера, после того как ее наставник Стивен Джеррард принял предложение возглавить английскую «Астон Виллу». Ван Бронхорст метит на вакантную должность.

Ван Бронкхорст защищал цвета «Рейнджерс» в качестве игрока с 1998 по 2001 годы. В качестве тренера специалист работал в сборной Нидерландов U-21, «Фейеноорде», «Манчестер Сити» и «Гуанчжоу Фули».

Источник

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности