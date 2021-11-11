Ван Бронкхорст хочет возглавить Рейнджерс

46-летний нидерландский специалист Джованни ван Бронкхорст выразил желание возглавить шотландский футбольный клуб «Рейнджерс» из Глазго.

Команда осталась без главного тренера, после того как ее наставник Стивен Джеррард принял предложение возглавить английскую «Астон Виллу». Ван Бронхорст метит на вакантную должность.

Ван Бронкхорст защищал цвета «Рейнджерс» в качестве игрока с 1998 по 2001 годы. В качестве тренера специалист работал в сборной Нидерландов U-21, «Фейеноорде», «Манчестер Сити» и «Гуанчжоу Фули».