Мудрик и Судаков в старте Украины U-21 на матч с Северной Македонией

Поединок отбора на молодежный Евро-2023 состоится 11 ноября в 14:00

  • 11.11.2021 13:45
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Мудрик и Судаков в старте Украины U-21 на матч с Северной Македонией
© Instagram. Михаил Мудрик

В четверг, 11 ноября сборная Украины U21 в матче отбора на молодежный Евро-2023 на выезде сыграет с Северной Македонией. Начало матча – в 14:00 по Киеву.

Тренеры определились со стартовыми составами.

Отбор на молодежный Евро 2023. Группа Н.

Северная Македония U-21 - Украина U-21 - 0:0.

Северная Македония U-21: Денковски, Хайдари, Манев, Младеновски, Антовски, Али, Фазлагич, Шейи, Гроздановски, Гьоргиевски, Рустемовски

Запас: Алчевски, Джурковски, Воша, Илиевски, Тодоровски, Наумчески, Станковски, Максимов, Рамадани

Украина U-21: Трубин, Сыч, Сирота, Батагов, Вивчаренко, Судаков, Крыськив, Бондаренко, Мудрик, Вьюнник, Назаренко

Запас: Фесюн, Боль, Желизко, Михайленко, Кухаревич, Ванат, Алефиренко, Очеретько, Бражко.

Sport.ua проведет трансляцию матча Северная Македония - Украина.

Источник — Sport.ua

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