Мудрик и Судаков в старте Украины U-21 на матч с Северной Македонией

В четверг, 11 ноября сборная Украины U21 в матче отбора на молодежный Евро-2023 на выезде сыграет с Северной Македонией. Начало матча – в 14:00 по Киеву.
Тренеры определились со стартовыми составами.
Отбор на молодежный Евро 2023. Группа Н.
Северная Македония U-21 - Украина U-21 - 0:0.
Северная Македония U-21: Денковски, Хайдари, Манев, Младеновски, Антовски, Али, Фазлагич, Шейи, Гроздановски, Гьоргиевски, Рустемовски
Запас: Алчевски, Джурковски, Воша, Илиевски, Тодоровски, Наумчески, Станковски, Максимов, Рамадани
Украина U-21: Трубин, Сыч, Сирота, Батагов, Вивчаренко, Судаков, Крыськив, Бондаренко, Мудрик, Вьюнник, Назаренко
Запас: Фесюн, Боль, Желизко, Михайленко, Кухаревич, Ванат, Алефиренко, Очеретько, Бражко.
Sport.ua проведет трансляцию матча Северная Македония - Украина.
Источник — Sport.ua
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