Ньюкасл намерен подписать лидера Наполи

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в Англии.
Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, 30-летнего итальянца намерен подписать «Ньюкасл». Футболист может перебраться в новый клуб на правах свободного агента следующим летом.
В текущем сезоне футболист провел за итальянскую команду 14 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Ориентировочная стоимость Инсинье составляет €48 миллионов.
Ранее сообщалось, что Инсинье не хочет подписывать новый контракт с «Наполи».
Источник — твиттер Николо Скиры
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