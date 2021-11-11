Ньюкасл намерен подписать лидера Наполи

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, 30-летнего итальянца намерен подписать «Ньюкасл». Футболист может перебраться в новый клуб на правах свободного агента следующим летом.

В текущем сезоне футболист провел за итальянскую команду 14 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость Инсинье составляет €48 миллионов.

Ранее сообщалось, что Инсинье не хочет подписывать новый контракт с «Наполи».