Инсинье не спешит продлевать контракт с Наполи

Соглашение футболиста с итальянским клубом истекает будущим летом

  • 29.10.2021 10:23
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Инсинье не спешит продлевать контракт с Наполи
© Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний итальянский вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье не спешит продлевать контракт со своим клубом, несмотря на то, что действующее соглашение рассчитано только до будущего лета.

«Вы всегда думаете об одном и том же. Я думаю только об игре. Президент и мой агент позаботятся обо всем остальном», — сказал Инсинье журналистам.

Лоренцо — воспитанник «Наполи». В текущем сезоне футболист провел за итальянскую команду 13 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость Инсинье составляет €48 миллионов.

Источник — Sky Sport Italia

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