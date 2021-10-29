Инсинье не спешит продлевать контракт с Наполи

30-летний итальянский вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье не спешит продлевать контракт со своим клубом, несмотря на то, что действующее соглашение рассчитано только до будущего лета.

«Вы всегда думаете об одном и том же. Я думаю только об игре. Президент и мой агент позаботятся обо всем остальном», — сказал Инсинье журналистам.

Лоренцо — воспитанник «Наполи». В текущем сезоне футболист провел за итальянскую команду 13 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость Инсинье составляет €48 миллионов.