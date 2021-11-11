Мария Саккари – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира WTA. 11 ноября сыграет группа Чицен-Ица.
Первыми на корт выйдут гречанка Мария Саккари и полька Ига Свёнтек. Время начала матча – 22:00 по Киеву.
Ранее теннисистки провели 2 матча, который выиграла Саккари.
Также в этом квартете представлены Арина Соболенко и Паула Бадоса.
Источник — Sport.ua
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