Мария Саккари – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира WTA. 11 ноября сыграет группа Чицен-Ица.



Первыми на корт выйдут гречанка Мария Саккари и полька Ига Свёнтек. Время начала матча – 22:00 по Киеву.



Ранее теннисистки провели 2 матча, который выиграла Саккари.



Также в этом квартете представлены Арина Соболенко и Паула Бадоса.

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