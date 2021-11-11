Три важных игрока Зари вернулись к тренировкам с командой

Игроки луганской «Зари» после трех выходных дней собрались на учебно-тренировочной базе и приступили к тренировкам.



Присоединились после травм к тренировочному процессу Владислав Кабаев, Артем Громов и Егор Назарина, но, как отметил на пресс-конференции после игры с «Вересом» Виктор Скрипник, программа подготовки вышеупомянутых футболистов пока будет индивидуальной.



Поскольку команда имела очень плотный график, было решено не проводить товарищеских встреч. Команда ограничится только тренировками.



Следующий матч «Заря» проведет на выезде против футбольного клуба «Львов». Игра состоится в субботу, 20 ноября, и начнется в 14.00.

