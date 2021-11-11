Три важных игрока Зари вернулись к тренировкам с командой

Лазарет луганчан пустеет

  • 11.11.2021 12:37
  • 484 просмотра
  • 0 комментариев
Три важных игрока Зари вернулись к тренировкам с командой
© ФК Заря Луганск

Игроки луганской «Зари» после трех выходных дней собрались на учебно-тренировочной базе и приступили к тренировкам.
 
Присоединились после травм к тренировочному процессу Владислав Кабаев, Артем Громов и Егор Назарина, но, как отметил на пресс-конференции после игры с «Вересом» Виктор Скрипник, программа подготовки вышеупомянутых футболистов пока будет индивидуальной.
 
Поскольку команда имела очень плотный график, было решено не проводить товарищеских встреч. Команда ограничится только тренировками.
 
Следующий матч «Заря» проведет на выезде против футбольного клуба «Львов». Игра состоится в субботу, 20 ноября, и начнется в 14.00.
 

Источник — ФК Заря

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности