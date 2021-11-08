Виктор СКРИПНИК: «Очень доволен действиями Шахаба»

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (3:0) в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги.

«У нас было определенное волнение за результат этого матча, учитывая наш напряженный график. Но мы в таком ритме уже давно. Привыкли.

Сегодня у нас снова была вынужденная ротация. Снурницын с температурой, Громов никак не восстановится. Но у нас есть другие люди. Выходящие доказывают, что не зря в команде.

Незачтен гол «Вереса»? У нас столько подобных матчей было в этом сезоне и столько подобных эпизодов! Да, возможно, VAR нужен на всех матчах. Но есть что есть.

Для Шахаба это первый хет-трик в «Заре». Надеюсь, не последний. Он раззабивался. Я очень доволен его действиями», - сказал Скрипник.