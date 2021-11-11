ВИДЕО. Игроки сборной Украины пригласили болельщиков на матч с Болгарией

Футболисты сборной Украины пригласили болельщиков на стадион «Черноморец», где 11 ноября в 19:30 состоится матч против команды Болгарии.
Георгий Бущан, Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Николай Шапаренко, Даниил Сикан и Сергей Сидорчук попросили болельщиков прийти и поддержать сборную.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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