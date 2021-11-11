ВИДЕО. Игроки сборной Украины пригласили болельщиков на матч с Болгарией

Бущан, Степаненко, Кривцов, Шапаренко, Сикан и Сидорчук пригласили фанов на стадион

  • 11.11.2021 12:07
  • 395 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Игроки сборной Украины пригласили болельщиков на матч с Болгарией
© УАФ

Футболисты сборной Украины пригласили болельщиков на стадион «Черноморец», где 11 ноября в 19:30 состоится матч против команды Болгарии.
 
Георгий Бущан, Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Николай Шапаренко, Даниил Сикан и Сергей Сидорчук попросили болельщиков прийти и поддержать сборную. 

Украина – Болгария. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Доброгорский Юрий
    Доброгорский Юрий, 11.11.2021 12:43
    +1
    Ну як не прийти після запрошення на рідній мові...)
    Ссылка
    Gagik_Perdonian
    Gagik_Perdonian, 11.11.2021 12:48
    0
    адесса
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности