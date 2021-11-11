Экс-игрок Динамо: «Гомосятина лезет со всех щелей. Уберите детей»

Известный украинский футболист, форвард казахстанского клуба «Ордабасы» Дмитрий Хлебас сделал неоднозначное заявление после просмотра американского фильма «Вечные». Игрок высказался в соцсетях.
«Фильм «Вечные» – не рекомендую идти. Один из богов – вечных – будет геем, и они будут целоваться в кадре.
Шок. Гомосятина лезет со всех щелей. Уберите детей от экранов. Если б я знал», – написал Хлебас в Instagram.
Отметим, фильм «Вечные» от лауреатки премии «Оскар» Хлои Чжао стартовал в украинском прокате 4 ноября. Лента входит в кинематографическую вселенную Marvel.
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Источник — Sport.ua
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