Экс-игрок Динамо: «Гомосятина лезет со всех щелей. Уберите детей»

Известный украинский футболист, форвард казахстанского клуба «Ордабасы» Дмитрий Хлебас сделал неоднозначное заявление после просмотра американского фильма «Вечные». Игрок высказался в соцсетях.

«Фильм «Вечные» – не рекомендую идти. Один из богов – вечных – будет геем, и они будут целоваться в кадре.

Шок. Гомосятина лезет со всех щелей. Уберите детей от экранов. Если б я знал», – написал Хлебас в Instagram.

Отметим, фильм «Вечные» от лауреатки премии «Оскар» Хлои Чжао стартовал в украинском прокате 4 ноября. Лента входит в кинематографическую вселенную Marvel.

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