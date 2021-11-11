Экс-игрок Динамо: «Гомосятина лезет со всех щелей. Уберите детей»

Дмитрий Хлебас бурно отреагировал на фильм Marvel «Вечные»

  • 11.11.2021 11:27
  • 504 просмотра
  • 2 комментария
Экс-игрок Динамо: «Гомосятина лезет со всех щелей. Уберите детей»
© ФК Ворскла Полтава. Дмитрий Хлебас

Известный украинский футболист, форвард казахстанского клуба «Ордабасы» Дмитрий Хлебас сделал неоднозначное заявление после просмотра американского фильма «Вечные». Игрок высказался в соцсетях.

«Фильм «Вечные» – не рекомендую идти. Один из богов – вечных – будет геем, и они будут целоваться в кадре.

Шок. Гомосятина лезет со всех щелей. Уберите детей от экранов. Если б я знал», – написал Хлебас в Instagram.

Отметим, фильм «Вечные» от лауреатки премии «Оскар» Хлои Чжао стартовал в украинском прокате 4 ноября. Лента входит в кинематографическую вселенную Marvel. 

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    Alex86 1, 11.11.2021 11:33
    +3
    Засунуть в детский по сути фильм (подростковый мб) сцены с двумя целующимися мужиками это и правда перебор.
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    Vitaliy Korets
    online
    Vitaliy Korets, 11.11.2021 11:30
    -1
    форвард Ордабаси...
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