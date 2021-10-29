БУТКО: Как можно молчать, когда рядом дети растут и смотрят на каминг-ауты?

Бывший защитник «Шахтера» Богдан Бутко, который летом стал свободным агентом, прокомментировал каминг-аут австралийского футболиста «Аделаиды Юнайтед» Джошуа Кавалло.

«Стыдно должно быть его товарищам по команде, когда они здороваются с ним за руку. Если вы поддерживаете это, то я – никак нет. Как можно молчать, когда рядом наши дети растут и на все это смотрят?

Самое главное, что они уже размножаются, а судить его по каким-то личным качествам я не буду и не хочу, так как я его не знаю лично», – написал Бутко.