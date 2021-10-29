БУТКО: Как можно молчать, когда рядом дети растут и смотрят на каминг-ауты?

Украинский защитник не оценил смелый поступок Джошуа Кавалло

  • 29.10.2021 10:58
  • 444 просмотра
  • 4 комментария
БУТКО: Как можно молчать, когда рядом дети растут и смотрят на каминг-ауты?
© ФК Шахтер Донецк. Богдан Бутко

Бывший защитник «Шахтера» Богдан Бутко, который летом стал свободным агентом, прокомментировал каминг-аут австралийского футболиста «Аделаиды Юнайтед» Джошуа Кавалло.

«Стыдно должно быть его товарищам по команде, когда они здороваются с ним за руку. Если вы поддерживаете это, то я – никак нет. Как можно молчать, когда рядом наши дети растут и на все это смотрят?

Самое главное, что они уже размножаются, а судить его по каким-то личным качествам я не буду и не хочу, так как я его не знаю лично», – написал Бутко.

Источник — Трибуна

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Dmitry Ugarov
    Dmitry Ugarov, 29.10.2021 11:14
    0
    Вы бы предысторию добавили , а то очень интересно но ни...я не понятно
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    belerilf1
    belerilf1, 29.10.2021 11:13
    0
    ещё один гомофоб
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    belerilf1
    belerilf1, 29.10.2021 11:15
    -1
    а что дети, что вы детьми всегда прикрываетесь, что им плохого от лицезрения гомосе..суализма? я дохрена видел "моралистов" распивающих алкоголь на детских площадках, лучше бы этих прокомментировал. геев легко осуждать, их меньшинство, ты попробуй осуди большинство, кишка тонка будет у тебя бутко.
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    Sunrise
    Sunrise, 29.10.2021 11:13
    -1
    Если рядом дети растут, то стоит возможно им объяснять и просвещать? И себя за одно можно. Не вина человека что у него такая ориентация.
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