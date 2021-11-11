Ярмоленко рассказал, почему отдал все бонусы за Евро на благотворительность

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, почему отдал все деньги, которые заработал за выступления на чемпионате Европы-2020, на благотворительность.



«Расскажу все с самого начала, как эта мысль пришла ко мне. Перед чемпионатом Европы меня преследовали травмы, поэтому я сказал сам себе, что отдам все деньги... Просил у бога, ходил в церковь, что отдам все заработанные на Евро деньги на благотворительность. Сказал об этом публично журналистам. Наверно, некоторые скажут, что такие вещи нужно делать тихо, чтобы об этом никто не знал. Другие говорят, что это нужно делать публично, чтобы подавать пример другим спортсменам и людям, чтобы заниматься благотворительностью. Поэтому я публично передал документы на оборудование, которое уже закуплено и будет установлено в больнице.



Хотел показать всем людям, потому что я читаю в интернете, и многие наши болельщики пишут, что футболисты зарабатывают много денег, никому не помогают, думают только о себе – как ездить на дорогом авто или ходить по ресторанам. Могу заверить, что почти все футболисты сборной помогают, но кто-то делает это тихо, кто-то публично. Я хотел показать, что все мы – люди и должны друг другу помогать. Конечно, моя жена была только за, мой друг Вадим Шаблий присоединился к этой акции, также помог, за что ему спасибо. Хочу, чтобы это было примером и мы все были чуточку добрее и помогали друг другу», – сказал Ярмоленко.