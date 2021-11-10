ФОТО. Ярмоленко отдал бонусы за Евро-2020 на благотворительность

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко исполнил свое обещание и отдал деньги, которые заработал за выступления на чемпионате Европы-2020, на благотворительность.

«Как обещал, заработанные бонусы на Евро-2020 направил на благотворительность. Сегодня вместе с моим агентом и товарищем Вадимом Шаблием передали Екатерине Викторовне Вильчевской, заведующей отделением гемофилии больницы ОХМАТДИТ медицинское оборудование», - написал Ярмоленко в Instagram.