ФОТО. Ярмоленко отдал бонусы за Евро-2020 на благотворительность

Украинский футболист решил помочь детям

  • 10.11.2021 09:24
  • 315 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Ярмоленко отдал бонусы за Евро-2020 на благотворительность
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко исполнил свое обещание и отдал деньги, которые заработал за выступления на чемпионате Европы-2020, на благотворительность.

«Как обещал, заработанные бонусы на Евро-2020 направил на благотворительность. Сегодня вместе с моим агентом и товарищем Вадимом Шаблием передали Екатерине Викторовне Вильчевской, заведующей отделением гемофилии больницы ОХМАТДИТ медицинское оборудование», - написал Ярмоленко в Instagram.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    dd dent, 10.11.2021 09:31
    +1
    Респект
    Ссылка
    ser_nat
    online
    ser_nat, 10.11.2021 09:31
    +1
    дякуємо!
    Ссылка
    KIEWADIM
    KIEWADIM, 10.11.2021 09:30
    +1
    Не Будут***
    Ссылка
    KIEWADIM
    KIEWADIM, 10.11.2021 09:30
    0
    Круто, надеюсь будут с родителей этих детей последнюю шкуру сдирать за обследование/лечение.
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