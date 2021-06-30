Ярмоленко отправит премиальные с Евро-2020 на благотворительность

Агент Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий рассказал о том, куда капитан сборной Украины направит призовые за выступления на Евро-2020:
«На самом деле Андрей Ярмоленко принял это решение задолго до начала чемпионата Европы. Все бонусы, которые он получит за выступление в финальном раунде чемпионата Европы, будут выделены на помощь больным и нуждающимся детям.
При этом мы с Андреем собираемся вместе контролировать расход средств в этом благотворительном фонде. Я считаю, что о таком поступке лидера сборной Украины должна знать вся страна».
Вчера сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро-2020, обыграв в овертайме Швецию.
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.