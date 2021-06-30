Ярмоленко отправит премиальные с Евро-2020 на благотворительность

Капитан сборной Украины решил помочь детям

  • 30.06.2021 16:28
  • 2102 просмотра
  • 3 комментария
Ярмоленко отправит премиальные с Евро-2020 на благотворительность
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Агент Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий рассказал о том, куда капитан сборной Украины направит призовые за выступления на Евро-2020:

«На самом деле Андрей Ярмоленко принял это решение задолго до начала чемпионата Европы. Все бонусы, которые он получит за выступление в финальном раунде чемпионата Европы, будут выделены на помощь больным и нуждающимся детям.

При этом мы с Андреем собираемся вместе контролировать расход средств в этом благотворительном фонде. Я считаю, что о таком поступке лидера сборной Украины должна знать вся страна».

Вчера сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро-2020, обыграв в овертайме Швецию.

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Источник — zbirna.com

(7 голосов)

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Комментарии
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 30.06.2021 16:39
    +1
    Респект, Андрюха!
    Ссылка
    Tka4enko_855
    online
      Tka4enko_855, 30.06.2021 16:33
    +1
    Мужик на поле, мужик по жизни!
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 30.06.2021 16:32
    +1
    Очень красивый поступок.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 30.06.2021 16:39
    +1
    Респект, Андрюха!
    Ссылка
    Tka4enko_855
    online
      Tka4enko_855, 30.06.2021 16:33
    +1
    Мужик на поле, мужик по жизни!
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 30.06.2021 16:32
    +1
    Очень красивый поступок.
    Ссылка
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