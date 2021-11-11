Астон Вилла договорилась с Джеррардом. Известны условия

Главный тренер «Глазго Рейнджерс» Стивен Джеррард возглавит «Астон Виллу». Это стало известно после того, как 41-летний специалист провел встречу с генеральным директором «львов» Кристианом Перслоу в Лондоне.



Сообщается, что в ближайшие два дня будет подписан контракт на 2,5 года. «Астон Вилла» заплатит «Рейнджерс» от 3,5 до 4.7 миллиона евро компенсации за выкуп контракта Джеррарда и его помощника Гэри Макаллистера. Также ведутся переговоры касательно других членов тренерского штаба Джеррарда.



«Астон Вилла» набрала 10 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.

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