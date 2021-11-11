Вместо Джеррарда. Рейнджерс нашел нового тренера

Шотландский клуб «Рейнджерс» из Глазго уже нашел замену для 41-летнего английского тренера Стивена Джеррарда, который находится в шаге от подписания контракта с «Астон Виллой».

«Рейнджерс» намерен пригласить 35-летнего наставника «Суонси» Расселла Мартина, который ранее выступал за сборную Шотландии. Мартин тренировал «Милтон-Кинс Донс» (2019-2021) и «Суонси» (2021).

Джераррд возглавляет «Рейнджерс» с 2018 года. Специалист привел команду к золотым медалям чемпионата Шотландии в сезоне 2020/2021.