Ювентус назвал цену на Рабьо

Клуб хочет попрощаться с полузащитником

  • 11.11.2021 10:43
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Ювентус назвал цену на Рабьо
© Getty Images/Global Images Ukraine

Французский полузащитник Адриен Рабьо, скорее всего, зимой покинет «Ювентус».

Как сообщает Calciomercato, туринский клуб собирается продать 26-летнего футболиста в январе за 15 млн евро. 

Главным претендентом на Рабьо является «Ньюкасл».

«Ювентус» хочет продать Рабьо, чтобы летом иметь финансы на выгодное предложение для Поля Погба, который хочет вернуться в Турин.

В этом сезоне Рабьо сыграл 8 матчей в Серии А, отдал 1 голевую передачу.

Источник — Calciomercato

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