Ювентус назвал цену на Рабьо

Французский полузащитник Адриен Рабьо, скорее всего, зимой покинет «Ювентус».

Как сообщает Calciomercato, туринский клуб собирается продать 26-летнего футболиста в январе за 15 млн евро.

Главным претендентом на Рабьо является «Ньюкасл».

«Ювентус» хочет продать Рабьо, чтобы летом иметь финансы на выгодное предложение для Поля Погба, который хочет вернуться в Турин.

В этом сезоне Рабьо сыграл 8 матчей в Серии А, отдал 1 голевую передачу.