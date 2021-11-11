Ювентус назвал цену на Рабьо

Французский полузащитник Адриен Рабьо, скорее всего, зимой покинет «Ювентус».
Как сообщает Calciomercato, туринский клуб собирается продать 26-летнего футболиста в январе за 15 млн евро.
Главным претендентом на Рабьо является «Ньюкасл».
«Ювентус» хочет продать Рабьо, чтобы летом иметь финансы на выгодное предложение для Поля Погба, который хочет вернуться в Турин.
В этом сезоне Рабьо сыграл 8 матчей в Серии А, отдал 1 голевую передачу.
Источник — Calciomercato
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.