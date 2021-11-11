ЯРМОЛЕНКО: «Товарищеских игр нет, с Болгарией будем выкладываться на 100%»

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от товарищеского матча с Болгарией, а также решающей игры в отборе на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (16 ноября):

«Все говорят только о Боснии. Где-то и игроки наверняка думают и знают, насколько важна эта игра. Но я уже много раз говорил, что когда ты одеваешь футболку национальной команды – нет товарищеских матчей.

Придут болельщики. Не могу сказать, что весь стадион, потому что есть ограничения. Но я уверен, что придет много болельщиков. Многие болельщики будут смотреть нас по телевизору. Потому ты всегда выходишь на поле и отдаешь все силы за главную команду страны.

Товарищеских игр нет. Все понимают, что через эту игру мы должны подготовиться к Боснии, поэтому будем выкладываться на все 100. Конечно, каждый футболист хочет играть и доказывать тренеру, что он игрок основного состава», - сказал Ярмоленко.

Матч Украина - Болгария состоится 11 ноября. Начало встречи в 19:30.