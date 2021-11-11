В Черноморце ждут решения по игрокам Динамо

В четверг, 11 ноября, «Черноморец» начнет готовиться к поединку 15 тура УПЛ против киевского «Динамо», который состоится 19 ноября.
Во время ноябрьской паузы в чемпионате «моряки» не планируют проводить спарринг. За исключением Евгения Mартыненко, остальные футболисты, не избежавшие повреждений, уже восстановились и готовы тренироваться в общей группе. Речь о Романе Вантухе, Евгении Смирном, Ярославе Надольском и Андрее Штогрине. В расположении «Черноморца» сейчас отсутствуют Георгий Цитаишвили и Николай Mихайленко, вызванные в сборную Грузии и молодежную сборную Украины.
По предварительной информации, пока нет конкретики, скольким футболистам «Черноморца», арендованным у «Динамо», будет разрешено сыграть с киевлянами. Точно не поможет одесситам Владислав Ванат из-за перебора предупреждений.
«Черноморец» занимает в чемпионате УПЛ 12 место, набрав 11 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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От реально какой задницей думает руководство команды?Зачем вам тогда своя футбольная школа?Уровень их слаб?Так ,а зачем вы тогда их держите и кто их тренерует физрук?Пора за такие приколы наказывать арендованых может быть только 3 человека !
А ведь всё просто выпусти своих пацанов в начале сезона уже к 5 туру они бы обтесались и начали рости как своя команда ,а не чужая !Хуже не было бы.Учитывая на каком месте команда.А так шанс и рост.Аренда завтра уйдёт что будите делать снова пачку набирать ?Твари !
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