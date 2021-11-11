В Черноморце ждут решения по игрокам Динамо

В четверг, 11 ноября, «Черноморец» начнет готовиться к поединку 15 тура УПЛ против киевского «Динамо», который состоится 19 ноября.

Во время ноябрьской паузы в чемпионате «моряки» не планируют проводить спарринг. За исключением Евгения Mартыненко, остальные футболисты, не избежавшие повреждений, уже восстановились и готовы тренироваться в общей группе. Речь о Романе Вантухе, Евгении Смирном, Ярославе Надольском и Андрее Штогрине. В расположении «Черноморца» сейчас отсутствуют Георгий Цитаишвили и Николай Mихайленко, вызванные в сборную Грузии и молодежную сборную Украины.

По предварительной информации, пока нет конкретики, скольким футболистам «Черноморца», арендованным у «Динамо», будет разрешено сыграть с киевлянами. Точно не поможет одесситам Владислав Ванат из-за перебора предупреждений.

«Черноморец» занимает в чемпионате УПЛ 12 место, набрав 11 очков.