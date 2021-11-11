В Черноморце ждут решения по игрокам Динамо

В клубе не знают, скольким арендованным футболистам позволят сыграть против киевлян

  • 11.11.2021 01:10
  • 322 просмотра
  • 3 комментария
В Черноморце ждут решения по игрокам Динамо
© ФК Черноморец

В четверг, 11 ноября, «Черноморец» начнет готовиться к поединку 15 тура УПЛ против киевского «Динамо», который состоится 19 ноября.

Во время ноябрьской паузы в чемпионате «моряки» не планируют проводить спарринг. За исключением Евгения Mартыненко, остальные футболисты, не избежавшие повреждений, уже восстановились и готовы тренироваться в общей группе. Речь о Романе Вантухе, Евгении Смирном, Ярославе Надольском и Андрее Штогрине. В расположении «Черноморца» сейчас отсутствуют Георгий Цитаишвили и Николай Mихайленко, вызванные в сборную Грузии и молодежную сборную Украины.

По предварительной информации, пока нет конкретики, скольким футболистам «Черноморца», арендованным у «Динамо», будет разрешено сыграть с киевлянами. Точно не поможет одесситам Владислав Ванат из-за перебора предупреждений.

«Черноморец» занимает в чемпионате УПЛ 12 место, набрав 11 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    BekXan
    BekXan, 11.11.2021 01:33
    0
    А что своих воспитанников нет?А если есть зачем вам тогда свои воспитанрники если вы их не ставите в состав ,а набрали кучу арендованyых?Вы думаете так ваши воспитанники быстрее проф выростут?
    От реально какой задницей думает руководство команды?Зачем вам тогда своя футбольная школа?Уровень их слаб?Так ,а зачем вы тогда их держите и кто их тренерует физрук?Пора за такие приколы наказывать арендованых может быть только 3 человека !
    А ведь всё просто выпусти своих пацанов в начале сезона уже к 5 туру они бы обтесались и начали рости как своя команда ,а не чужая !Хуже не было бы.Учитывая на каком месте команда.А так шанс и рост.Аренда завтра уйдёт что будите делать снова пачку набирать ?Твари !
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    belerilf1
    belerilf1, 11.11.2021 01:24
    0
    в чём отличие фармов шахты и куева, шахта своих вытянет, куянам же пофиг
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    belerilf1
    belerilf1, 11.11.2021 01:23
    0
    я надеюсь никто не разрешат играть, в пердив чернодупль.
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