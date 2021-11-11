Кравченко не смог пробиться в четвертьфинал турнира во Франции

Георгий проиграл во втором круге

  • 11.11.2021 00:59
  • 29 просмотров
  • 1 комментарий
Кравченко не смог пробиться в четвертьфинал турнира во Франции
© ФТУ. Георгий Кравченко

Украинский теннисист Георгий Кравченко (№433 ATP) завершил борьбу в рамках челленджера во Франции.
 
Во втором круге 21-летнего украинца, который стартовал в квалификации, одолел Хироки Мория из Японии (№346 ATP).
 
Роанн. Второй круг
Георгий Кравченко (Украина) – Хироки Мория (Япония) – 6:3, 4:6, 5:7
 
Ранее Георгий впервые в карьере одолел соперника из топ-100

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 11.11.2021 01:24 (изменен)
    0
    Очень жаль, вчера оставил много сил и здоровья, и за чего получил травму и не смог играть даже на половину свои возможностей, будет обидно, если травма окажется серьезной и придётся досрочно завершить сезон!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности