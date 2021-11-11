Кравченко не смог пробиться в четвертьфинал турнира во Франции

Украинский теннисист Георгий Кравченко (№433 ATP) завершил борьбу в рамках челленджера во Франции.
Во втором круге 21-летнего украинца, который стартовал в квалификации, одолел Хироки Мория из Японии (№346 ATP).
Роанн. Второй круг
Георгий Кравченко (Украина) – Хироки Мория (Япония) – 6:3, 4:6, 5:7
Ранее Георгий впервые в карьере одолел соперника из топ-100.
Источник — Sport.ua
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