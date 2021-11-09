Георгий Кравченко добыл первую победу над соперником из топ-100

Украинский теннисист в двух сетах переиграл Хенри Лааксонена на соревнованиях во Франции

  • 09.11.2021 20:52
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  • 1 комментарий
Георгий Кравченко добыл первую победу над соперником из топ-100
© ФТУ. Георгий Кравченко

Украинский теннисист Георгий Кравченко (№433 ATP) добыл сенсационную победу в рамках челленджера во Франции.
 
В первом круге 21-летний украинец обыграл шестого сеяного Хенри Лааксонена из Швейцарии  (№99 ATP).
 
Роанн. Первый круг
Георгий Кравченко (Украина) – Хенри Лааксонен (Швейцария) – 6:4, 6:4
 
Для Кравченко это был дебютный матч против оппонента из первой сотни мирового рейтинга.
 
Следующим соперником Георгия станет Хироки Мория из Японии (№346 ATP).

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 09.11.2021 20:55 (изменен)
    0
    Молодец! Старался играть не смотря что соперник намного сильнее, и дебютирует в топ-400!
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