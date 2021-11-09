Георгий Кравченко добыл первую победу над соперником из топ-100

Украинский теннисист Георгий Кравченко (№433 ATP) добыл сенсационную победу в рамках челленджера во Франции.
В первом круге 21-летний украинец обыграл шестого сеяного Хенри Лааксонена из Швейцарии (№99 ATP).
Роанн. Первый круг
Георгий Кравченко (Украина) – Хенри Лааксонен (Швейцария) – 6:4, 6:4
Для Кравченко это был дебютный матч против оппонента из первой сотни мирового рейтинга.
Следующим соперником Георгия станет Хироки Мория из Японии (№346 ATP).
Источник — Sport.ua
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