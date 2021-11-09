Георгий Кравченко добыл первую победу над соперником из топ-100

Украинский теннисист Георгий Кравченко (№433 ATP) добыл сенсационную победу в рамках челленджера во Франции.



В первом круге 21-летний украинец обыграл шестого сеяного Хенри Лааксонена из Швейцарии (№99 ATP).



Роанн. Первый круг

Георгий Кравченко (Украина) – Хенри Лааксонен (Швейцария) – 6:4, 6:4



Для Кравченко это был дебютный матч против оппонента из первой сотни мирового рейтинга.



Следующим соперником Георгия станет Хироки Мория из Японии (№346 ATP).