Маррей второй раз за месяц обыграл соперника из топ-10

Сегодня экс-первая ракетка мира Энди Маррей во втором раунде хардового турнира АТР в Стокгольме в двух сетах сенсационно обыграл десятую ракетку мира Янника Синнера. Матч продолжался 2 часа и 15 минут.

2-й раунд

Янник Синнер (Италия, 1) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:7 (4), 3:6

Для Маррея это вторая победа над соперником из топ-10 рейтинга АТР за последний месяц – ранее он обыграл Хуберта Хуркача в Вене. До этого британец не мог обыграть соперников из топ-10 больше года.

В четвертьфинале в Стокгольме соперником Маррея будет 52-я ракетка мира, американец Томми Пол.