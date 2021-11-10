Маррей второй раз за месяц обыграл соперника из топ-10

Легендарный британец набрал хорошую форму

  • 10.11.2021 21:46
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Маррей второй раз за месяц обыграл соперника из топ-10
© Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Сегодня экс-первая ракетка мира Энди Маррей во втором раунде хардового турнира АТР в Стокгольме в двух сетах сенсационно обыграл десятую ракетку мира Янника Синнера. Матч продолжался 2 часа и 15 минут.

2-й раунд

Янник Синнер (Италия, 1) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:7 (4), 3:6

Для Маррея это вторая победа над соперником из топ-10 рейтинга АТР за последний месяц – ранее он обыграл Хуберта Хуркача в Вене. До этого британец не мог обыграть соперников из топ-10 больше года.

В четвертьфинале в Стокгольме соперником Маррея будет 52-я ракетка мира, американец Томми Пол.

Источник — Sport.ua

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