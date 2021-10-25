Вена. Маррей впервые за год обыграл соперника из топ-10

Легендарный британец справился с Хубертом Хуркачем

  • 25.10.2021 23:08
  • 207 просмотров
  • 1 комментарий
Вена. Маррей впервые за год обыграл соперника из топ-10
© Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Сегодня Энди Маррей в первом раунде хардового турнира АТР в Вене в трех сетах обыграл десятую ракетку мира, поляка Хуберта Хуркача. Матч продолжался 2 часа и 43 минуты.

Для Маррея это первая победа над соперником из топ-10 рейтинга АТР за более чем год. В предыдущий раз он побеждал немца Александра Зверева в августе 2020 года на Мастерсе в Цинциннати. После этого экс-первая ракетка мира проиграл соперникам из топ-10 пять матчей подряд.

1-й раунд

Хуберт Хуркач (Польша, 5) – Энди Маррей (Великобритания) – 4:6, 7:6 (6), 3:6

Во втором раунде соперником Маррея будет испанец Карлос Алькарас.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    asonassa1983
    online
    asonassa1983, 25.10.2021 23:20 (изменен)
    0
    нарешті, Маррей!!! Уперед до титулів!
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