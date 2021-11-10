Легенда Милана: «Никогда бы не поверил, что Шевченко станет тренером»

Легенда «Милана» Алессандро Костакурта прокомментировал назначение его экс-партнера по команде Андрея Шевченко на пост главного тренера «Дженоа»:
«Сразу признаюсь – я не мог представить, что многие мои одноклубники станут тренерами. Осталось только Сержиньо начать тренировать, а вот Брокки, Неста, Андрей…Никогда бы не поверил!
Я провел много лет с ними всеми в «Милане». Ожидал, что тренерами будут Пирло и Гаттузо – и все. Если бы мне кто-то тогда рассказал о других, я бы назвал его безумцем.
Мы с Шевой, конечно же, встретимся в Генуе. Мы постоянно на связи. В сборной Украины он уже доказал, что стал классным тренером. Хорошо, что в «Дженоа» ему будет помогать Тассотти».
Источник — La Gazzetta dello Sport
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а коли тренер перепитував, чи все ясно, говорив лише "сі, сіньйор".
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