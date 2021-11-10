Легенда Милана: «Никогда бы не поверил, что Шевченко станет тренером»

Алессандро Костакурта – о возвращении Андрея Шевченко в Серию А

  • 10.11.2021 21:33
  • 1324 просмотра
  • 1 комментарий
Легенда Милана: «Никогда бы не поверил, что Шевченко станет тренером»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Костакурта

Легенда «Милана» Алессандро Костакурта прокомментировал назначение его экс-партнера по команде Андрея Шевченко на пост главного тренера «Дженоа»:

«Сразу признаюсь – я не мог представить, что многие мои одноклубники станут тренерами. Осталось только Сержиньо начать тренировать, а вот Брокки, Неста, Андрей…Никогда бы не поверил!

Я провел много лет с ними всеми в «Милане». Ожидал, что тренерами будут Пирло и Гаттузо – и все. Если бы мне кто-то тогда рассказал о других, я бы назвал его безумцем.

Мы с Шевой, конечно же, встретимся в Генуе. Мы постоянно на связи. В сборной Украины он уже доказал, что стал классным тренером. Хорошо, что в «Дженоа» ему будет помогать Тассотти».

Источник — La Gazzetta dello Sport

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    turist86
    turist86, 10.11.2021 21:42
    0
    мабуть, він так вирішив, бо на теоретичних заняттях Шева говорив лише букву "е" .
    а коли тренер перепитував, чи все ясно, говорив лише "сі, сіньйор".
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