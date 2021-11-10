Каролина Плишкова – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду начнутся матчи группового раунда Итогового турнира WTA. Десятого ноября сыграет группа Теотиуакан.
Вторыми на корт выйдут чешка Каролина Плишкова и испанка Гарбинье Мугуруса. Время начала матча – 03:30 по Киеву (в ночь со среды на четверг).
Ранее теннисистки провели 10 матча, восемь из которых выиграла чешка.
Также в этом квартете представлены Барбора Крейчикова и Анетт Контавейт.
Источник — Sport.ua
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