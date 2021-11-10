Барбора Крейчикова – Анетт Контавейт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду начнутся матчи группового раунда Итогового турнира WTA. Десятого ноября сыграет группа Теотиуакан.



Первыми на корт выйдут чешка Барбора Крейчикова и эстонка Анетт Контавейт. Время начала матча – 22:00 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



Во втором матче этого квартета сыграют Каролина Плишкова и Гарбинье Мугуруса.

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ