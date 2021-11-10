Барбора Крейчикова – Анетт Контавейт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду начнутся матчи группового раунда Итогового турнира WTA. Десятого ноября сыграет группа Теотиуакан.
Первыми на корт выйдут чешка Барбора Крейчикова и эстонка Анетт Контавейт. Время начала матча – 22:00 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
Во втором матче этого квартета сыграют Каролина Плишкова и Гарбинье Мугуруса.
Источник — Sport.ua
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