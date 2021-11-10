Ясен ПЕТРОВ: «Украина – соперник со славной историей и сильными игроками»

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров пообщался со СМИ в преддверии товарищеского матча в Одессе:

«Украина – сильный соперник. Надеюсь, что мы продемонстрируем хорошую игру. Сейчас мы строим новую команду, на которую следует создавать давление, чтобы узнать, как мы работаем. Нам необходим опыт встреч с такими соперниками.

Уверен, что с Боснией и Герцеговиной Украина будет действовать иначе, чем с нами. Соперник имеет известную историю и сильных футболистов в своем распоряжении. Надеюсь, что мои ребята напишут свою историю. У нас тоже есть хорошие традиции».

Товарищеский матч Украина – Болгария состоится 11 ноября в 19:30 на стадионе «Черноморец» в Одессе.