Ясен ПЕТРОВ: «Украина – соперник со славной историей и сильными игроками»

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров пообщался со СМИ в преддверии товарищеского матча в Одессе:
«Украина – сильный соперник. Надеюсь, что мы продемонстрируем хорошую игру. Сейчас мы строим новую команду, на которую следует создавать давление, чтобы узнать, как мы работаем. Нам необходим опыт встреч с такими соперниками.
Уверен, что с Боснией и Герцеговиной Украина будет действовать иначе, чем с нами. Соперник имеет известную историю и сильных футболистов в своем распоряжении. Надеюсь, что мои ребята напишут свою историю. У нас тоже есть хорошие традиции».
Товарищеский матч Украина – Болгария состоится 11 ноября в 19:30 на стадионе «Черноморец» в Одессе.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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