Владелец Дженоа: «Нас убедила репутация Шевченко»

Джон Уондер – о новом главном тренере команды

  • 10.11.2021 20:14
  • 3150 просмотров
  • 11 комментариев
Владелец Дженоа: «Нас убедила репутация Шевченко»
© ФК Дженоа

Совладелец «Дженоа» Джон Уондер рассказал о том, почему клуб выбрал Андрея Шевченко в качестве нового главного тренера команды:

«Как и в случае со всеми решениями, которые принимаются в бизнесе, это был нелегкий процесс. Мы по всему миру искали подходящего человека, который бы помог клубу с этого момента до конца сезона и стал опорной точкой проекта «Дженоа».

Мы выбрали Шевченко не за его имя, а за его мозг, за то, как он анализирует все аспекты футбола. Мы учли, что он много анализирует, он много работает, чтобы стимулировать игроков с физической и психологической точек зрения. Нас убедила его репутация, никто не сказал о нем ничего негативного».

Источник — Tuttomercatoweb

(41 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Bibenco
    Bibenco, 10.11.2021 21:36
    +1
    mmuk, 10.11.2021 21:07
    "Ми вибрали Шевченка не за його ім'я, а за його мозок"!!!
    Який мозок у власника?
    Може у фінансах і роберається, але у футболі. Чи може бреше і хотять, якусь аферу провести. Щось тут явно нечисто. Невірю, що власники, такі. То думали, що в цьому сезоні виграють лігу, то вирішили опустити планку, думають про єврокубки. То у Шевченко різко порузумнішав.
    Невірю, що вони ідіоти, але косять. Говорити можна багато, глянемо на їхні вчинки
    Вполне возможно. Нужен броский фасад, чтобы в тени его блеска делать свои дела. Отказался же Мальдера, может что-то знает.
    Ссылка
    Bibenco
    Bibenco, 10.11.2021 21:28
    +1
    При правильной постановке задачи как отдельному игроку, так и всей команде в целом, результат может улучшиться в разы - доказано Лобановским, как на клубном уровене, так и на уровне сборной.
    Посмотрим что получится у этого тренерского штаба.
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 10.11.2021 21:18
    +1
    Как бы там ни было, но пиар клуб получил и информ пространство подорвал уже, а дальше увидим шо из всего этого выйдет
    Ссылка
    Andrey111
    online
    Andrey111, 10.11.2021 21:11
    +1
    Правильно решили, Шева еже докажет свою компетенстость⚽🙌
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 10.11.2021 21:00
    +1
    Pop Pop, 10.11.2021 20:35
    "Нас убедила его репутация, никто не сказал о нем ничего негативного».))А вы у болельщиков сборной Украины за шеву не спрашивали?А вот и зря,лоханулись вы с тренером конкретно)
    Болелы и фанаты его поддержат.100%.
    Ссылка
    Vetal
    online
    Vetal, 10.11.2021 20:52
    +1
    Pop Pop, 10.11.2021 20:35
    "Нас убедила его репутация, никто не сказал о нем ничего негативного».))А вы у болельщиков сборной Украины за шеву не спрашивали?А вот и зря,лоханулись вы с тренером конкретно)
    Я думаю что многие болельщики сказали бы что он хороший специалист, в тренерской деятельности, может поставить качественную игру, и очень быстро, с игроками какие есть и что они красавцы будут если его назначат.
    Ссылка
    lenares85
    lenares85, 10.11.2021 21:43
    0
    чтоб там не было игр на контру команда аутсайдер , цели не ставятся , а подмутить деньжат с Шевой
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 10.11.2021 21:18
    0
    Как бы там ни было, но пиар клуб получил и информ пространство подорвал уже, а дальше увидим шо из всего этого выйдет
    Ссылка
    mmuk
    online
    mmuk, 10.11.2021 21:07
    -2
    "Ми вибрали Шевченка не за його ім'я, а за його мозок"!!!
    Який мозок у власника?
    Може у фінансах і роберається, але у футболі. Чи може бреше і хотять, якусь аферу провести. Щось тут явно нечисто. Невірю, що власники, такі. То думали, що в цьому сезоні виграють лігу, то вирішили опустити планку, думають про єврокубки. То у Шевченко різко порузумнішав.
    Невірю, що вони ідіоти, але косять. Говорити можна багато, глянемо на їхні вчинки
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 10.11.2021 20:50
    -3
    Ссылка
    Pop Pop
    online
    Pop Pop, 10.11.2021 20:35
    -3
    "Нас убедила его репутация, никто не сказал о нем ничего негативного».))А вы у болельщиков сборной Украины за шеву не спрашивали?А вот и зря,лоханулись вы с тренером конкретно)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности