Владелец Дженоа: «Нас убедила репутация Шевченко»

Совладелец «Дженоа» Джон Уондер рассказал о том, почему клуб выбрал Андрея Шевченко в качестве нового главного тренера команды:
«Как и в случае со всеми решениями, которые принимаются в бизнесе, это был нелегкий процесс. Мы по всему миру искали подходящего человека, который бы помог клубу с этого момента до конца сезона и стал опорной точкой проекта «Дженоа».
Мы выбрали Шевченко не за его имя, а за его мозг, за то, как он анализирует все аспекты футбола. Мы учли, что он много анализирует, он много работает, чтобы стимулировать игроков с физической и психологической точек зрения. Нас убедила его репутация, никто не сказал о нем ничего негативного».
Источник — Tuttomercatoweb
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Який мозок у власника?
Може у фінансах і роберається, але у футболі. Чи може бреше і хотять, якусь аферу провести. Щось тут явно нечисто. Невірю, що власники, такі. То думали, що в цьому сезоні виграють лігу, то вирішили опустити планку, думають про єврокубки. То у Шевченко різко порузумнішав.
Невірю, що вони ідіоти, але косять. Говорити можна багато, глянемо на їхні вчинки
Посмотрим что получится у этого тренерского штаба.
Який мозок у власника?
Може у фінансах і роберається, але у футболі. Чи може бреше і хотять, якусь аферу провести. Щось тут явно нечисто. Невірю, що власники, такі. То думали, що в цьому сезоні виграють лігу, то вирішили опустити планку, думають про єврокубки. То у Шевченко різко порузумнішав.
Невірю, що вони ідіоти, але косять. Говорити можна багато, глянемо на їхні вчинки
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