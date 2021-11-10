Владелец Дженоа: «Нас убедила репутация Шевченко»

Совладелец «Дженоа» Джон Уондер рассказал о том, почему клуб выбрал Андрея Шевченко в качестве нового главного тренера команды:

«Как и в случае со всеми решениями, которые принимаются в бизнесе, это был нелегкий процесс. Мы по всему миру искали подходящего человека, который бы помог клубу с этого момента до конца сезона и стал опорной точкой проекта «Дженоа».

Мы выбрали Шевченко не за его имя, а за его мозг, за то, как он анализирует все аспекты футбола. Мы учли, что он много анализирует, он много работает, чтобы стимулировать игроков с физической и психологической точек зрения. Нас убедила его репутация, никто не сказал о нем ничего негативного».