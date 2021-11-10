Денис ГАРМАШ: «Приглашение в сборную – вызов и ответственность»

Хавбек «Динамо» рад вернуться в сборную Украины

  • 10.11.2021 19:12
  • 584 просмотра
  • 7 комментариев
Денис ГАРМАШ: «Приглашение в сборную – вызов и ответственность»
© УАФ. Денис Гармаш

Полузащитник «Динамо» Киев Денис Гармаш поделился впечатлениями от возвращения в сборную Украины после 4-летнего перерыва:

— Денис, учитывая успешные выступления в клубе и положительную прессу, удивил ли тебя вызов в главную команду страны, за которую ты не выступал с 2017 года?
— В первую очередь хочу поблагодарить тренера, увидевшего мой прогресс в игре. Я очень счастлив вернуться в сборную и, надеюсь, смогу помочь в матче, который нам нужно обязательно выиграть.

— Был ли у тебя разговор с Александром Петраковым перед тем, как он тебя вызвал?
— Мы общаемся с Александром Васильевичем долгое время и постоянно были на связи даже до этого момента. Я его поддерживал, когда следил за матчами чемпионата мира 2019 (U-20), на котором он победил, и потом, когда он принял национальную команду. А на этот раз он набрал меня и спросил: «Денис, как твое общее состояние, как чувствуешь себя, сможешь ли нам помочь?» На что я ответил, что чувствую себя нормально, все хорошо, и я готов помочь сборной.

— У вас с Александром Васильевичем сложились такие доверительные отношения, ты даже в интервью назвал его своим вторым отцом…
— Могу только подтвердить эти слова. Александр Васильевич доверяет мне, и его приглашение в сборную для меня одновременно и вызов, и ответственность. Конечно, стопроцентный результат в спорте никто не гарантирует заранее. Но я могу точно сказать, что независимо от того, буду играть или нет, буду отдавать все свои силы в течение этих 10 дней, на которые меня вызвали в главную команду страны.

— За четыре года отсутствия в сборной была ли у тебя вера и внутреннее ощущение, что ты еще получишь новый вызов в национальную команду?
— Все это время я наблюдал за матчами сборной, анализируя, смог ли бы помочь команде. Было время, когда я находился не в тех игровых кондициях, тогда я сам себе откровенно говорил: «Сейчас я не помощник». А когда начинал набирать форму, функционально чувствовать себя нормально, тогда появлялось мнение: «О, сейчас бы я сборной помог». И вот сейчас я получил вызов — и очень счастлив и полон сил быть полезным.

— Интересный факт: в октябре 2011 ты дебютировал за национальную команду в матче с Болгарией, с которой теперь можешь возобновить свои выступления за сборную. Помнишь эту игру?
— Да, конечно, этого не забыть! Это дебют! Играли на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского, победили. Помню, ощутимо волновался, очень хотел показать себя с лучшей стороны: меньше потерь, главное не переживать. Хотя, конечно, я волновался (смеется), хорошо, что выиграли – 3:0! А теперь прочитал в СМИ, которые сразу подметили этот факт — дебют с болгарами и возвращение с болгарами. Что сказать – наверное, такое совпадение (смеется).

– Тогда ты волновался, а сейчас перед игрой будут переживания?
— Перед каждым матчем момент волнения, как и перед выходом на поле. Все мы люди и переживаем результат. Посмотрим, не буду загадывать заранее.

— В сборной тебя раньше использовали в центре полузащиты, а сейчас в «Динамо» при Мирче Луческе ты выходишь играть на атаку. На какой позиции ты все же удобнее себя чувствуешь? Остаешься универсалом или уже перестроился на игру нападающим?
— Наверное, остаюсь универсалом. Конечно, когда меня ставят на позицию нападающего, я стараюсь максимально показать то, что умею. Но не секрет, что я привык действовать из глубины. Однако все зависит от решения тренера: куда поставят, там и готов сыграть. Главное – принести пользу команде. Скажут играть в нападении – буду играть там.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    johndow
    johndow, 10.11.2021 20:03
    +1
    вот с одной стороны вроде и ничего особенного в нем, и крышу сносит часто, но в одном нет сомнения - биться-бороться он будет до конца
    Ссылка
    IgorIgor
    IgorIgor, 10.11.2021 19:17
    0
    отлично!
    Ссылка
    Bimba
    online
    Bimba, 10.11.2021 20:01
    -1
    Я понял мир вам не нужен, войну выдержите националисты?
    Ссылка
    Bimba
    online
    Bimba, 10.11.2021 20:00
    -1
    После Лобановского как не было футбола... так и нет... Шахтёр Луческу был на высоте, но вы же не верите в футбол Шахтёра...
    Ссылка
    Bimba
    online
    Bimba, 10.11.2021 19:58
    -2
    Гармаш это всё что у вас есть? Сушите вёсла!
    Ссылка
    днище 1927
    днище 1927, 10.11.2021 19:19
    -2
    Две жёлтых за 5 минут получишь или за 2
    Ссылка
    Liverpool
    Liverpool, 10.11.2021 19:14
    -2
    Ты главное в штрафную добеги и падай, а то с барсой не добежал боец!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности