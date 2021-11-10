Денис ГАРМАШ: «Приглашение в сборную – вызов и ответственность»

Полузащитник «Динамо» Киев Денис Гармаш поделился впечатлениями от возвращения в сборную Украины после 4-летнего перерыва:

— Денис, учитывая успешные выступления в клубе и положительную прессу, удивил ли тебя вызов в главную команду страны, за которую ты не выступал с 2017 года?

— В первую очередь хочу поблагодарить тренера, увидевшего мой прогресс в игре. Я очень счастлив вернуться в сборную и, надеюсь, смогу помочь в матче, который нам нужно обязательно выиграть.

— Был ли у тебя разговор с Александром Петраковым перед тем, как он тебя вызвал?

— Мы общаемся с Александром Васильевичем долгое время и постоянно были на связи даже до этого момента. Я его поддерживал, когда следил за матчами чемпионата мира 2019 (U-20), на котором он победил, и потом, когда он принял национальную команду. А на этот раз он набрал меня и спросил: «Денис, как твое общее состояние, как чувствуешь себя, сможешь ли нам помочь?» На что я ответил, что чувствую себя нормально, все хорошо, и я готов помочь сборной.

— У вас с Александром Васильевичем сложились такие доверительные отношения, ты даже в интервью назвал его своим вторым отцом…

— Могу только подтвердить эти слова. Александр Васильевич доверяет мне, и его приглашение в сборную для меня одновременно и вызов, и ответственность. Конечно, стопроцентный результат в спорте никто не гарантирует заранее. Но я могу точно сказать, что независимо от того, буду играть или нет, буду отдавать все свои силы в течение этих 10 дней, на которые меня вызвали в главную команду страны.

— За четыре года отсутствия в сборной была ли у тебя вера и внутреннее ощущение, что ты еще получишь новый вызов в национальную команду?

— Все это время я наблюдал за матчами сборной, анализируя, смог ли бы помочь команде. Было время, когда я находился не в тех игровых кондициях, тогда я сам себе откровенно говорил: «Сейчас я не помощник». А когда начинал набирать форму, функционально чувствовать себя нормально, тогда появлялось мнение: «О, сейчас бы я сборной помог». И вот сейчас я получил вызов — и очень счастлив и полон сил быть полезным.

— Интересный факт: в октябре 2011 ты дебютировал за национальную команду в матче с Болгарией, с которой теперь можешь возобновить свои выступления за сборную. Помнишь эту игру?

— Да, конечно, этого не забыть! Это дебют! Играли на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского, победили. Помню, ощутимо волновался, очень хотел показать себя с лучшей стороны: меньше потерь, главное не переживать. Хотя, конечно, я волновался (смеется), хорошо, что выиграли – 3:0! А теперь прочитал в СМИ, которые сразу подметили этот факт — дебют с болгарами и возвращение с болгарами. Что сказать – наверное, такое совпадение (смеется).

– Тогда ты волновался, а сейчас перед игрой будут переживания?

— Перед каждым матчем момент волнения, как и перед выходом на поле. Все мы люди и переживаем результат. Посмотрим, не буду загадывать заранее.

— В сборной тебя раньше использовали в центре полузащиты, а сейчас в «Динамо» при Мирче Луческе ты выходишь играть на атаку. На какой позиции ты все же удобнее себя чувствуешь? Остаешься универсалом или уже перестроился на игру нападающим?

— Наверное, остаюсь универсалом. Конечно, когда меня ставят на позицию нападающего, я стараюсь максимально показать то, что умею. Но не секрет, что я привык действовать из глубины. Однако все зависит от решения тренера: куда поставят, там и готов сыграть. Главное – принести пользу команде. Скажут играть в нападении – буду играть там.