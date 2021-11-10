Андрей ШЕВЧЕНКО: «Готов к этому вызову»

45-летний украинский специалист Андрей Шевченко прокомментировал свое представление в качестве главного тренера итальянского «Дженоа».
«Готов принять этот большой и красивый вызов», — коротко написал Андрей, комментируя фото с мероприятия.
С 2016 по 2021 годы Шевченко возглавлял сборную Украины.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.