Леонид БУРЯК: «Не интересует матч с Болгарией. Ключевая игра — с Боснией»

Экс-наставник сборной Украины Леонид Буряк поделился ожиданиями от ближайших матчей украинской национальной команды с Болгарией и Боснией и Герцеговиной.

«Нас не особенно интересует результат матча с Болгарией. Но хорошо, что есть такая игра с болгарами. В этом поединке можно еще что-то смоделировать, что-то посмотреть. Одни футболисты в этом сезоне уже чуть-чуть переиграли, другие недоиграли. Посмотрим, что будет.

Конечно, ключевая игра будет с Боснией. Сборная Боснии и Герцеговины — это непростая команда. Хочется, чтобы у боснийцев был непростой матч с Финляндией, которая может сыграть за счет организации и самоотдачи. Конечно, будем смотреть матч Украины с Болгарией. Но больше будем следить за матчем боснийцев с финнами, и чтобы результат этой встречи был удачным для нашей сборной. Хочется, чтоб у нас были хорошие шансы занять второе место в группе.

На данный момент, в лучшем случае мы можем выйти на чемпионат мира, заняв второе место в группе и оказавшись в плей-офф, где продолжится борьба за путевку на мундиаль. Но посмотрим, как оно будет», — сказал Буряк.

Товарищеский матч Украина — Болгария состоится в Одессе в четверг, 11 ноября. Начало встречи в 19:30 по киевскому времени. С Боснией и Герцеговиной Украина сыграет на выезде 16 ноября.