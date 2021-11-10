Георгий БУЩАН: «Желаем Шевченко только успеха в новой команде»

Вратарь сборной Украины пообщался с журналистами

  • 10.11.2021 17:17
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Георгий БУЩАН: «Желаем Шевченко только успеха в новой команде»
© YouTube. Георгий Бущан

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан принял участие в предматчевой пресс-конференцией перед товарищеской игрой против Болгарии (11 ноября):

- Вы одессит, и со сборной вернулись в Одессу, свой родной город. Что вы чувствуете?
- Мне здесь нравится. Та ответственность, которая есть перед нами, дает нам много сил.

- Какие ваши личные и впечатления команды от новости о том, что Андрей Шевченко возглавил «Дженоа»?
- Мы ему желаем только успеха в его новой команде.

Источник — Sport.ua

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