Георгий БУЩАН: «Желаем Шевченко только успеха в новой команде»

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан принял участие в предматчевой пресс-конференцией перед товарищеской игрой против Болгарии (11 ноября):

- Вы одессит, и со сборной вернулись в Одессу, свой родной город. Что вы чувствуете?

- Мне здесь нравится. Та ответственность, которая есть перед нами, дает нам много сил.

- Какие ваши личные и впечатления команды от новости о том, что Андрей Шевченко возглавил «Дженоа»?

- Мы ему желаем только успеха в его новой команде.