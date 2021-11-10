ФОТО. Элина Свитолина: из Одессы в Монако

Украинская теннисистка отдыхает перед новыми соревнованиями

  • 10.11.2021 15:56
  • 719 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Элина Свитолина: из Одессы в Монако
© Getty Images/Global Images Ukraine

27-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина, уроженка Одессы, поделилась фотографиями из Одессы и Монако.

«Одесса — Монако», — лаконично прокомментировала Элина свежие снимки.

Ранее сообщалось, что Свитолина отказалась ехать на Итоговый турнир WTA в качестве запасной теннисистки.

Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
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    djordj
    djordj, 10.11.2021 16:06
    -2
    А хде уголек?
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