ФОТО. Элина Свитолина: из Одессы в Монако

27-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина, уроженка Одессы, поделилась фотографиями из Одессы и Монако.
«Одесса — Монако», — лаконично прокомментировала Элина свежие снимки.
Ранее сообщалось, что Свитолина отказалась ехать на Итоговый турнир WTA в качестве запасной теннисистки.
Источник — Instagram
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