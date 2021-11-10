В пятницу, 12 ноября, состоится поединок группового раунда квалификации чемпионата мира-2022, в котором Италия примет Швейцарию.
Матч состоится в Риме на «Стадио Олимпико». Арбитр из Испании Карлос дель Серро даст стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени.
Италия – Швейцария. Прогноз и анонс на поединок квалификации чемпионата мира
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 2». Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Италия – Швейцария.
Источник — Sport.ua
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