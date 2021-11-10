Младен БАРТУЛОВИЧ: «Всегда приятно играть в Днепре»

Хавбек «Ингульца» – о поединке с «Днепром-1»

  • 10.11.2021 13:41
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Младен БАРТУЛОВИЧ: «Всегда приятно играть в Днепре»
© ФК Ингулец. Младен Бартулович

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович прокомментировал тот факт, что ему покорилась отметка в 250 сыгранных матчей УПЛ, а также ответил на другие вопросы.

«Я сыграл 250 матчей в УПЛ? Рад, что достиг такой отметки. Какие эмоции? Хотелось в этой встрече с «Днепром-1» получше сыграть и набрать очки. Нашей команде на данный момент очень нужны баллы.

Да, мы проиграли «Днепру-1» (0:1). Мы готовились к поединку с днепрянами. Смотрели их игры. Знали, как с ними действовать, не позволили создать много моментов. Но один такой момент, а именно штрафной, с которого забил Довбик, решил исход встречи.

Что для меня значит играть матчи в Днепре? Всегда приятно играть в этом городе. В Днепре у меня много знакомых, в том числе футболистов и тренеров, с которыми приходилось работать. Всегда приятно против команды из Днепра играть. Тем более за них играют хорошие качественные футболисты», - сказал Бартулович.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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