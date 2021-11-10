Илья ЗАБАРНЫЙ: «Подготовка рассчитана на главный матч – против Боснии»

Защитник национальной сборной Украины – о подготовке к ближайшим поединкам

  • 10.11.2021 13:22
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Илья ЗАБАРНЫЙ: «Подготовка рассчитана на главный матч – против Боснии»
© УАФ. Илья Забарный

Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный рассказал о подготовке команды к ноябрьским матчам.
 
Вчера сине-желтые провели тренировку на газоне НСК «Олимпийский», а вечером прибыли в Одессу, где 11 ноября сыграют спарринг с Болгарией.–
 
«Потренировались на НСК, поле хорошее. Такая тренировка больше для настроения, немного тактики. Готовимся к игре в Одессе.
 
В общем, наша подготовка рассчитана на главный матч — против Боснии и Герцеговины, но с Болгарией будет не такой уж простой поединок. Необходимо настраиваться. Все понимают, что выступают за сборную, здесь нельзя выходить на поле расслабленным. Через спарринг будем готовиться к Боснии и Герцеговине, моделировать тактическую схему.
 
О Болгарии тренеры пока не рассказывали. Мы только собрались, хочется пообщаться, поиграть вместе. Будем разбирать болгар.
 
Не каждый день сборная играет в Одессе, так что фанаты должны прийти и поддержать нас. Мы их только поблагодарим за это», – сказал Забарный.

ВИДЕО. Дневник сборной Украины. Тренировка на НСК и перелет в Одессу

Источник — Украинская ассоциация футбола

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