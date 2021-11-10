Илья ЗАБАРНЫЙ: «Подготовка рассчитана на главный матч – против Боснии»

Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный рассказал о подготовке команды к ноябрьским матчам.



Вчера сине-желтые провели тренировку на газоне НСК «Олимпийский», а вечером прибыли в Одессу, где 11 ноября сыграют спарринг с Болгарией.–



«Потренировались на НСК, поле хорошее. Такая тренировка больше для настроения, немного тактики. Готовимся к игре в Одессе.



В общем, наша подготовка рассчитана на главный матч — против Боснии и Герцеговины, но с Болгарией будет не такой уж простой поединок. Необходимо настраиваться. Все понимают, что выступают за сборную, здесь нельзя выходить на поле расслабленным. Через спарринг будем готовиться к Боснии и Герцеговине, моделировать тактическую схему.



О Болгарии тренеры пока не рассказывали. Мы только собрались, хочется пообщаться, поиграть вместе. Будем разбирать болгар.



Не каждый день сборная играет в Одессе, так что фанаты должны прийти и поддержать нас. Мы их только поблагодарим за это», – сказал Забарный.

ВИДЕО. Дневник сборной Украины. Тренировка на НСК и перелет в Одессу