ВИДЕО. Дневник сборной Украины. Тренировка на НСК и перелет в Одессу

11 ноября на стадионе «Черноморец» Украина сыграет с Болгарией

  • 10.11.2021 03:05
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ВИДЕО. Дневник сборной Украины. Тренировка на НСК и перелет в Одессу
© УАФ

10 ноября сборная Украины по футболу провела тренировку на НСК Олимпийский, а затем прибыла в Одессу на товарищеский матч с командой Болгарии.

Вылетев из Киева в 17:45, уже через час сине-желтые приземлились на аэродроме Южной Пальмиры. Оттуда сборники выехали в гостиницу «Бристоль», где и поселились еще через 30 минут. Вечером  – только ужин и восстановительные процедуры, а основная работа была выполнена в первой половине дня в Киеве.

11 ноября на стадионе «Черноморец» в Одессе в товарищеском матче встретятся национальные команды Украины и Болгарии. Утром 12 ноября украинская команда планирует вернуться в Киев, где продолжит подготовку к решающему поединку отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины, который состоится 16 ноября в Зенице.

ВИДЕО. Дневник сборной Украины. Тренировка на НСК и перелет в Одессу

Источник — Украинская ассоциация футбола

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