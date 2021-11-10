Сергей НАГОРНЯК: «В спарринге с Болгарией Украина будет думать о Боснии»

Специалист – о предстоящем контрольном матче команды Александра Петракова

  • 10.11.2021 12:39
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Сергей НАГОРНЯК: «В спарринге с Болгарией Украина будет думать о Боснии»
© УАФ. Сергей Нагорняк

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк высказался о товарищеском матче сборной Украины против Болгарии, а также о поединке отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной.

«Сборная Украины, играя товарищеский матч с Болгарией, будет думать о поединке с Боснией. Спарринг с болгарами – это подготовительная игра к Боснии. Как сложится игра с Боснией, сложно судить. Многое будет зависеть все-таки от того, как боснийцы сыграют свой матч с Финляндией 13-го ноября.

Понятно, что нам нужно настроиться только на победу в матче с Боснией и Герцеговиной. Нужно приложить все усилия для того, чтобы победить в этой выездной встрече и продолжить борьбу за выход на чемпионат мира.

Я, допустим, верю в наших ребят. Я надеюсь на то, что сборная Украины пройдет в стыковые игры квалификации мундиаля», - сказал Нагорняк.

Товарищеский матч Украина – Болгария состоится 11-го ноября. Начало встречи в 19:30.

Поединок отбора ЧМ-2022 Босния и Герцеговина – Украина состоится 16-го ноября. Начало встречи в 21:45.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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