Ливерпуль собирается усилить свой состав вингером Вильярреала

«Ливерпуль» намерен подписать вингера «Вильярреала» Арно Груневелда.

26-летний футболист является приоритетной целью клуба в зимнее трансферное окно. В Груневелде клуб видит хорошую замену Мохаммеду Салаху и Садио Мане, которые в январе отправятся на Кубок африканских наций.

Арно присоединился к «Вильярреалу» из «Борнмута» летом и забил пять голов в своих первых 11 матчах в Ла Лиге за «субмарину».

Ранее «Ливерпуль» на месяц потерял Роберто Фирмино.