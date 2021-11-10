Ливерпуль собирается усилить свой состав вингером Вильярреала

«Ливерпуль» намерен подписать вингера «Вильярреала» Арно Груневелда.
26-летний футболист является приоритетной целью клуба в зимнее трансферное окно. В Груневелде клуб видит хорошую замену Мохаммеду Салаху и Садио Мане, которые в январе отправятся на Кубок африканских наций.
Арно присоединился к «Вильярреалу» из «Борнмута» летом и забил пять голов в своих первых 11 матчах в Ла Лиге за «субмарину».
Источник — Goal.com
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