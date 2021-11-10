Ливерпуль собирается усилить свой состав вингером Вильярреала

Английский клуб намерен усилить атаку

  • 10.11.2021 12:06
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Ливерпуль собирается усилить свой состав вингером Вильярреала
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» намерен подписать вингера «Вильярреала» Арно Груневелда.

26-летний футболист является приоритетной целью клуба в зимнее трансферное окно. В Груневелде клуб видит хорошую замену Мохаммеду Салаху и Садио Мане, которые в январе отправятся на Кубок африканских наций.

Арно присоединился к «Вильярреалу» из «Борнмута» летом и забил пять голов в своих первых 11 матчах в Ла Лиге за «субмарину».

Ранее «Ливерпуль» на месяц потерял Роберто Фирмино.

Источник — Goal.com

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