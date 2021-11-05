Ливерпуль на месяц потерял ключевого форварда

У Роберто Фирмино травма

  • 05.11.2021 21:57
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Ливерпуль на месяц потерял ключевого форварда
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Фирмино

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино получил травму во время матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Атлетико» (победа 2:0). Об этом сообщил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп:

«У Бобби плохие новости с серьезной травмой подколенного сухожилия, очень не повезло. Не знаем, сколько займет его восстановление, но точно не до международного перерыва. Мы работаем над этим.

Потеря Фирмино – большой удар для нас. Мы говорим о неделях, думаю, серьезная травма это больше четырех недель».

В нынешнем сезоне на счету Фирмино 6 голов и 1 ассист в 11 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.

Источник — ФК Ливерпуль

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