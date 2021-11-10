Шахаб ЗАХЕДИ: «Во время матчей сборных есть время для релакса»

Автор хет-трика в ворота «Вереса» нападающий луганской «Зари» Шахаб Захеди дал краткий комментарий по поводу прошедшей игры.



- Поздравляем тебя с победой и хет-триком.

- Большое спасибо. Относительно игры скажу, что «Верес» – очень хорошая команда. Они играли все 90 минут. Мы знали, что соперник хорошо действует на контратаках и учитывал этот момент.



Первый тайм был достаточно сложным для нас. Мы играем сейчас в плотном графике и проводим игру каждые 3-4 дня. Но во второй половине мы уже показывали свою игру. Я очень счастлив, что помог команде победить.



Теперь у нас три выходных дня. Есть время для релакса. Сейчас, как вы знаете, пауза в чемпионате в связи с играми национальных сборных, а затем снова плотный график в чемпионате и Лиге конференций.



- Хотим отметить, что это не первый твой хет-трик.

- Да, совершенно верно. В свое время, играя за «Олимпик», я три мяча забивал в ворота ПФК «Львов». Но самое главное, как я уже заметил ранее, это победа команды.



- Когда происходила замена и ты покидал поле, то видели, как тепло пожелал удачи и своим одноклубникам, и футболистам соперника.

- Особенно одному из них (улыбается). Потому что мы вместе когда-то играли в «Олимпике» и вот встретились в составе «Зари» и «Вереса». Это футбольная жизнь.