Шахаб ЗАХЕДИ: «Во время матчей сборных есть время для релакса»

Нападающий луганской «Зари» – о матче с «Вересом»

  • 10.11.2021 12:13
  • 115 просмотров
  • 0 комментариев
Шахаб ЗАХЕДИ: «Во время матчей сборных есть время для релакса»
© ФК Заря. Шахаб Захеди

Автор хет-трика в ворота «Вереса» нападающий луганской «Зари» Шахаб Захеди дал краткий комментарий по поводу прошедшей игры.
 
- Поздравляем тебя с победой и хет-триком.
- Большое спасибо. Относительно игры скажу, что «Верес» – очень хорошая команда. Они играли все 90 минут. Мы знали, что соперник хорошо действует на контратаках и учитывал этот момент.
 
Первый тайм был достаточно сложным для нас. Мы играем сейчас в плотном графике и проводим игру каждые 3-4 дня. Но во второй половине мы уже показывали свою игру. Я очень счастлив, что помог команде победить.
 
Теперь у нас три выходных дня. Есть время для релакса. Сейчас, как вы знаете, пауза в чемпионате в связи с играми национальных сборных, а затем снова плотный график в чемпионате и Лиге конференций.
 
- Хотим отметить, что это не первый твой хет-трик.
- Да, совершенно верно. В свое время, играя за «Олимпик», я три мяча забивал в ворота ПФК «Львов». Но самое главное, как я уже заметил ранее, это победа команды.
 
- Когда происходила замена и ты покидал поле, то видели, как тепло пожелал удачи и своим одноклубникам, и футболистам соперника.
- Особенно одному из них (улыбается). Потому что мы вместе когда-то играли в «Олимпике» и вот встретились в составе «Зари» и «Вереса». Это футбольная жизнь.

Источник — ФК Заря

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности